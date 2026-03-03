【モデルプレス＝2026/03/03】いまおかしんじ監督が手掛ける長編映画『死神バーバー』が、2026年初夏に公開決定（新宿武蔵野館ほかにて上映）。女優の桜井日奈子が主演を務める。【写真】28歳美人女優「努力の賜物」鍛え上げられた美腹筋◆桜井日奈子主演「死神バーバー」公開決定本作は、死神が営む美容室「冥供愛富（メイクアップ）」を舞台に描かれる。死神美容師たちは、亡くなった人間にお色直しをし、魂が冥土に送られる前に