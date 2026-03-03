筋トレは頻度ではなく「１週間の総負荷量」で考える 週に何回の筋トレ頻度が効果的なのか 効果的な筋肥大・筋力増強には、週に何回のトレーニングが効果的なのか。この疑問に2016年、ニューヨーク市立大学が筋肥大と筋トレの頻度に関するメタ分析をし、「週に１回」「週に２回」「週に３回」、どの頻度のトレーニングがもっとも筋肥大をもたらすのかの調査を行いました。結果は、週に２回と週に３回の