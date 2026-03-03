イエレン元FRB議長FRBは金利引き下げに消極的になっていると思う イエレン元FRB議長は、米イラン紛争によりFRBは金利引き下げに消極的になっていると思うと語った。 インフレはすでにFRB目標を約1%上回っている。インフレ率3%のうち、約0.5%はトランプ米大統領の関税政策によるものだ。 現在、イランショックが起こり原油価格が大幅に上昇している。今後何が起こるかわからない。ホルムズ海峡が封鎖されれば原油価格は高