【本日の見通し】ドル円はドル高円安継続を意識 イラン情勢を受けた有事のドル買いが進み、ドル円は157.75円まで一時ドル高円安となった。高値からは少し調整も157円台前半で東京朝を迎えるなど、ドル高の流れが続いている。 米国とイスラエルによる攻撃で最高指導者が死亡したイランは、後継候補であるラリジャニ最高安全保障委員会（SNSC）事務局長やペゼシュキアン大統領が団結と報復を訴えており、徹底抗