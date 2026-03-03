豪中銀総裁「3月会合はライブ」発言受け利上げ確率が上昇 豪中銀の3月利上げ観測が高まっている。 豪中銀のブロック総裁は、米イラン紛争でインフレ加速なら金利引き上げざるを得ない、現時点では予測不可能だが3月会合は「ライブ」になると述べた。 総裁の発言を受け3月利上げ確率が25%にまで上昇、発言前はほぼゼロだった。5月までの利上げ確率は100%を超えている。豪州3年債利回りは急上昇し4.30%台に乗せている。10年