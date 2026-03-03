NET SILENT“JAPAN STANDARD MODEL” タクトシュトックは、Ediscreationブランドの新製品として、ハイファイグレードのネットワークルーター「NET SILENT“JAPAN STANDARD MODEL”」を3月10日より発売する。価格は33万円。 インシュレーターや電源インレット、内部パーツを上位グレードに変更した特別モデル「NET SILENT“JAPAN EXCLUSIVE MODEL”」も用意する。価格は61.