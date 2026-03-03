試した家電やサービスは2000以上！テクノロジーで“1日2時間の自分時間”を生み出す方法を解説した『仕事と人生を変える 勝間家電』（ダイヤモンド社）の著者であり、経済評論家の勝間和代さんに直接インタビュー。勝間さんが、今注目の最新ガジェット3選を伺ってみました。勝間和代さんが選ぶ最新ガジェット 3 選勝間さんの注目ガジェット・その1「ゲーミングノート」―――現在、勝間和代さんが「今これがキテるぞ！」みたいな