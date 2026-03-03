米国とイスラエルの攻撃を受けたイランの報復攻撃は米軍施設を抱える湾岸諸国にまで広がり、現地で暮らす日本人は不安を募らせる。日本と行き来する航空機の欠航も続き、暮らしやビジネスにも影響が出始めた。生活やビジネス影響「こんなに緊張感が高まったのは初めてだ」ペルシャ湾を挟んでイランの対岸に位置するアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）。主要都市であるドバイに住んで３年という会社員の金崎柊歩（しゅうほ）さん（