２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円３９銭前後と前週末と比べて１円３５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円９７銭前後と同４０銭程度のユーロ安・円高だった。 米国とイスラエルが２月２８日にイランへの軍事攻撃に踏み切り、イランも報復に動くなど中東情勢が一段と緊迫していることから「有事のドル買い」が先行。この日に米サ