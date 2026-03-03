桜井日奈子が主演を務める映画『死神バーバー』が、2026年初夏に新宿武蔵野館ほかにて全国順次公開されることが決定した。 参考：桜井日奈子、入浴シーンは「すごく勇ましい」運命を感じた主演ドラマ『ふろがーる！』を語る 本作は、死神が営む美容室「冥供愛富（メイクアップ）」を舞台に描かれるヒューマンファンタジー。亡くなった人間にお色直しをし、魂が冥土に送られる前に現世