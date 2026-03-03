サンワサプライは2月25日、クラウド不要でスマートフォンの写真・動画をバックアップできる、500円玉級の超小型microSDカードリーダー「400-ADR443」を直販サイト「サンワダイレクト」の各店で発売した。価格は2980円。●写真や動画も簡単バックアップデバイス間のデータ転送でも役立つ新製品はボタン一つでスマホの写真や動画をバックアップできる便利なカードリーダー。サイズは500円玉と同じくらいで、持ち運びもしやすい