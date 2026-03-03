◇強化試合阪神3―3韓国（2026年3月2日京セラドーム）懐かしい柳賢振（リュ・ヒョンジン）が投げていた。2008年北京五輪で金メダルに輝いた韓国代表の若きエースだった。今も「りゅ」で変換すればフルネームに送りがなも出てくる。大リーグ・ドジャース、ブルージェイズで活躍し、一昨年、古巣のハンファに帰った。韓米通算195勝の左腕である。今月39歳になる。背番号は昔も今も「99」だが投球は技巧派に変身していた