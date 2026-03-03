2日のニューヨーク株式市場は、イラン情勢をめぐる不透明感から値動きの荒い展開となり、70ドルあまり値下がりして取引を終えました。ニューヨーク株式市場では2日、アメリカとイスラエル軍によるイランへの攻撃と、イラン側の報復攻撃を受けて、取引開始直後は売り注文が広がり、一時、先週末に比べ600ドル近く値下がりしました。その後は買い戻す動きも広がって、一時はプラスになるなど、荒い値動きとなりました。ダウ平均株価