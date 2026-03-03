3月5日ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026が開幕する。今大会で6回目を迎えるが、日本代表はこれまでに第1回、第2回、そして前回大会で世界一に輝いた。過去の世界一を振り返ると、投打がしっかり噛み合っていたこと、大事な試合をしっかり制したことなど挙げられるが、投手力を支える捕手陣の存在も大きかった。第1回大会では、里崎智也（当時ロッテ）が正捕手を務め、第2ラウンドのメキシコ戦では、打っては本塁