侍ジャパンのスポンサーワッペンの位置に注目野球日本代表「侍ジャパン」は連覇を目指すワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた強化試合を行っている。そんな中、選手たちが着用しているユニホームにある仕掛けが話題になった。それは袖のワッペンだ。3日のオリックス戦、大谷翔平投手（ドジャース）はスポンサーロゴが右袖、日の丸が左袖に掲出されている。しかし、鈴木誠也外野手（カブス）を見ると、日の丸が