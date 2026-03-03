これは、知人のA子さんに聞いたお話です。夢を届けるはずの着ぐるみバイトで、一番の強敵はまさかの「大人」でした。 子どもたちに喜ばれるやりがいのある仕事の裏側で、執拗に中の人を詮索してくる困った大人のお客さんに、A子さんが仕掛けたスカッとする対応のエピソードをご紹介します。 夢を売る仕事の裏側にある、切実な悩みと子どもたちの笑顔 学生時代、アミューズメント施設でキャラクターの着