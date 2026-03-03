80万回以上視聴され2.4万件の「いいね」を集めているのは、久しぶりにおばあちゃんに会えたときの“お孫さん”の姿。視聴者からは「こんなに求められるの幸せすぎますね」「あんなに甘えられたらメロメロになっちゃいますね」と、ほっこりするコメントが集まっています。 【動画：『大好きなおばあちゃん』が久しぶりに家に来たら、猫が……心温まる『再会の瞬間』】 年に2回しか会えないおばあちゃんと再会 Instagramアカウン