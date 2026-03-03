松坂大輔（’06年、’09年大会連覇＆連続MVP）迷いなき「8球連続内角ストレート」「『ＷＢＣの記憶』と言われてパッと思い浮かぶのは、’06年の第１回大会の決勝戦のマウンドに上がった場面ですね。投げているところではなく、キューバの一番バッターのエドゥアルド・パレ（53）と捕手の里崎智也さん（49）をマウンドから見ている――プレイボールがかかる直前です。「なんでだろう」って考えたんですけど、横浜高時代に甲子園で春