【１日目】「１ヵ月で倍になります」ある日、海外からかかってきた１本の怪しい電話。それは３日間にわたる“闘い”の始まりだった──。筆者が投資詐欺の手口を探るべく、外国人かけ子たちとやり取りを続けた記録の【前編】をお届けする。突然スマートフォンへの着信があった。画面に表示された「＋65」から始まる番号は、シンガポールからの国際電話だが、海外から電話が来るような覚えはない。だが、職業柄さまざまな相手と連絡