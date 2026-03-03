吉井理人（前ロッテ監督/60歳）【特別インタビュー】【吉井理人氏・新春インタビュー】佐々木朗希を語る「“返事もしなかった頃”から間違いなく成長しています」昨年10月にロッテの監督を退任した吉井理人氏（60）。2019年に一軍投手コーチとして12年ぶりにロッテに復帰し、ピッチングコーディネーターを経て、23年に監督に就任。チーム強化に邁進した3年間の監督生活を今、初めて振り返る。今回は【上編】（全3回）。◇