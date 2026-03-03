黒木華が主演を務め、野呂佳代が共演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の初回放送日が4月20日に決定。併せて、松下洸平が、主人公が信頼する幼なじみで優秀な国会議員という役どころで出演することが発表された。【写真】『豊臣兄弟！』“家康”松下洸平、“秀吉”池松壮亮を激励もまさかの展開視聴者ツッコミ「性格悪っ！」本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失