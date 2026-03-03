女優の桜井日奈子が、映画「死神バーバー」（初夏公開、いまおかしんじ監督）に主演することが３日、発表された。死神が営む美容室「冥供愛富（メイクアップ）」を舞台に、ヒロイン・美帆（桜井）が自分の人生を見つめ直すヒューマン・ファンタジーを描く。死神に余命宣告された美容師を演じる桜井は、「軽やかに、そして優しく、日々を懸命に生きる全ての人の背中を押してくれる作品になっていると思います」と手応えをあら