俳優の森カンナ（37）が、4月期日本テレビ月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（4月6日スタート、毎週月曜 深0：24）の主演を務めることが3日、発表された。森は、主人公・谷崎真奈美を演じ、連ドラ単独初主演となる。【画像】ちょっと怖い？『多すぎる恋と殺人』 ロゴも公開「この遺体、昨日私が寝た人です…」。谷崎真奈美は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋