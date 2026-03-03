9人組グループ・Snow Manが、目黒蓮が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開） の主題歌「BANG!!」を担当することが発表された。あわせて、楽曲を使用したバトルアクション満さいの最新予告映像が解禁された。【動画】主題歌を務めるSnow Manからのコメント映像も解禁Snow Manはこれまで数々のドラマや映画の主題歌も担当してきており、そのたび作品に寄り添った楽曲で多くの人々を魅了してきた。そんなSnow Man