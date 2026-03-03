動画配信サービスNetflixは、ワールドベースボールクラシックの日本国内でのライブ配信を実施する（全47試合／3月5日〜3月18日 Netflix日本国内で独占生配信アーカイブあり）。東京プール最終戦となる10日の日本対チェコ戦では、稲葉浩志がカバーするNetflix大会応援ソング「タッチ」をライブパフォーマンスで初披露することが決定した。【動画】「中毒過ぎてヤバい」反響を呼んでいる稲葉浩志カバーの「タッチ」スペシャル