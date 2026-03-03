女優桜井日奈子（28）が、今夏公開の映画「死神バーバー」（いまおかしんじ監督）に主演し、死神に余命宣告された美容師役を演じることが3日、分かった。物語は、死神が営む美容室「冥供愛富（メイクアップ）」を舞台にしたヒューマンファンタジー。桜井は、新米の死神美容師、サクマの早とちりによって、死までの数日間を「冥供愛富」で過ごすことになったヒロイン、佐伯美帆役を演じる。死を迎えた人たちとの出会いと別れを通じ