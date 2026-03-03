鈴木孝明専務昭和産業は創立90周年記念商品をはじめ、電子レンジ調理に特化した簡便・時短ミックス「お好みーる」など、春夏の家庭用新製品5品を発表した。鈴木孝明取締役専務執行役員事業・営業部門統括は「物価高でかつてないほど節約志向が強まっており、家庭用市場は販売量の減少が課題となっているが、消費者ニーズを捉えた製品は堅調に推移している」と分析。販売好調な製品として、家庭用ミックス「魔法シリーズ」や「