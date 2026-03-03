はごろもフーズは、寒天仕上げで中身が取り出しやすい「シーチキン スルッと！Smile」を発売した。パウチタイプの「シーチキンSmile」の使いやすさをアップ。寒天でコーティングすることで、しっとりと食べやすく、スルッと！パウチから取り出せるように仕上げた。「Lフレーク」と「オイル不使用Lフレーク」の2品。内容量45g、参考小売160円（税別）。