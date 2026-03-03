アーセナルの躍進を陰で支えるセットプレイコーチ、ニコラ・ジョバーの契約内容が明らかになった。『The Athletic』によれば、2027年までの新契約には「セットプレイからの得点数に応じたボーナス条項」が盛り込まれているという。ミケル・アルテタ監督が全幅の信頼を寄せる44歳の専門家は、自身の設計したプレイが得点に結びつくたび報酬を得るという、コーチとしては異例の契約を勝ち取っていたようだ。ファンの間では「シーズン