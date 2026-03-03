1日、スコットランド1部リーグではレンジャーズVSセルティックのダービーマッチ（オールドファーム）が行われ、試合は2-2のドローに終わった。レンジャーズはFWユセフ・シェルミティが2ゴールを挙げたのだが、中でも絶賛されているのがバイシクルシュートで決めた1点目だ。右サイドからの折り返しにダイレクトで合わせた一撃で、難易度の高いシュートを沈めてみせた。英『BBC』は、この一撃が伝統のダービーであるレンジャーズVSセ