1日に行われたフラム対トッテナムのロンドンダービーは2-1でホームチームの勝利に終わった。フラムは前半ハリー・ウィルソンとアレックス・イウィビのゴールでリードすることに成功。後半スパーズがリシャルリソンの得点で差を縮めたが、追いつくことはできなかった。スパーズはこれでリーグ戦10試合勝利なし。抜け出せない泥沼にはまっている。『TheGuardian』ではスパーズの新指揮官であるイゴール・トゥドール監督がロンドンダ