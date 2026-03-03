2026W杯が迫る中、独『Bavarian Football Works』はドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンが右サイドバックをバイエルンMFジョシュア・キミッヒに任せることになると伝えている。キミッヒはセントラルMFを本職としているが、右サイドバックにも入れる。今季バイエルンでは中盤での起用がメインだが、今のドイツ代表は右サイドバックのスペシャリストが不足している。キミッヒを回すのも1つの手だろう。しかし、キミッヒを右サイ