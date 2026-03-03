女優の宮沢りえ（52）が3日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「The world of Bottega Venetta that Louise creates is rich」と書き出した宮沢。Bottega Venetaｎのショーに参加した際の様子をアップした。ブラックのロングドレスをさらりと着こなし大人の雰囲気。「full of intelligence」「and intriguing, and I feel it is the ultimate art.」とつづった。