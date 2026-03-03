女優としての活躍も著しい歌手BIBIのダンス動画が話題となっている。思わず見とれてしまうボディラインが、ネットユーザーの視線を引きつけている。【写真】水着姿のBIBIの胸元BIBIは2月28日、自身のインスタグラムを更新。「集中するとあごが上がる」というコメントとともに、1本の動画を投稿した。動画の中でBIBIは、ラッパーLitheの『Cannonball（feat. Don Toliver）』に合わせてダンスを披露。2人のダンサーとともにグルーヴ