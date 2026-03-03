エジプト税関から世界税関機構（WCO)へ贈られた税関について象形文字で記された石碑の拓本（中央）。右端が当時事務総局長を務めていた御厨邦雄さん=写真は御厨さん提供 「関税」と聞くと、ニュースの中の難しい言葉に感じるかもしれません。でも実は、世界税関機構（WCO・本部ブリュッセル）の事務総局長をかつて務めた御厨邦雄さんは、関税を「国家主権の象徴」だと語ります。古代エジプトの通行料から、アメリカの独