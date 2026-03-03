0-100km/h加速は4.0秒以下？BMWは、2ドア・クーペ『M2』に初めて四輪駆動バージョンを導入する準備を進めている。【画像】究極の領域に達した高性能2ドア・クーペ【BMW M2 CSを詳しく見る】全36枚まだ正式には発表されていないが、先日、BMWの米国向け公式サイトで新型『M2 xドライブ』について一時的に言及され、その存在が明らかとなった。現行の後輪駆動バージョンと並行して販売される見込みで、四輪駆動ならではの安定感と