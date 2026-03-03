初めてのマセラティをより身近にマセラティ・ジャパンは3月2日、日本市場向けにSUVモデル『マセラティ・グレカーレ』を対象とした、新規顧客向けの購入サポートプログラム『マイ・ファースト・マセラティ（My First Maserati）』の導入を発表した。【画像】1000万円を切る価格でより身近になった『マセラティ・グレカーレ・エッセンツァ』全19枚このプログラムは、初めてマセラティを検討する顧客に向けて、購入から所有までの心