取材に応じるルビオ米国務長官＝2日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は2日、米国とイスラエルによるイラン攻撃で原油価格が高騰していることを受け、影響を軽減するための対策を3日から講じると明らかにした。「これが問題になることは予想していた」と話した。具体的な内容には言及しなかった。ルビオ氏は米議会内で記者団に、ライト・エネルギー長官とベセント財務長官が対策を準備してい