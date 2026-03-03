女優の本田翼（33）が3日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。本の絵文字と「@a_n_o2mass から」と書き出した本田。タレント・あのちゃんの著書「哲学なんていらない哲学」を抱えたオフショットをアップした。オーバーサイズでボーイッシュなスタイルに身を包んだ姿を披露。「読むぞー」と添えた。ファンからは「翼ちゃんかわいすぎ」「オシャレ」「今日のコーデ良き」「読んでる姿もおしゃれかっこよすぎ