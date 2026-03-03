【ノルディックスキー・ジャンプ W杯】（2月28日／オーストリア・ヒンツェンバッハ）【映像】異次元の伸び！228Mの特大ジャンプ2月28日、オーストリアのクルムにて、ミラノ・コルティナ五輪後初戦となったスキージャンプW杯フライングヒル男子個人21戦が行われた。ミラノ五輪個人ラージヒル金メダリストのドメン・プレヴツ（スロベニア）が2回目に228.5メートルのビッグジャンプを決め、1回目との合計で見事逆転優勝を果たした。