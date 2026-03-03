米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】週明け2日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比1円28銭円安ドル高の1ドル＝157円28〜38銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1684〜94ドル、183円97銭〜184円07銭。米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、中東情勢緊迫化への警戒感から「有事のドル買い」が優勢だった。