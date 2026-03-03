「共働きなのだから、家事や育児は分担できているはず」--そう思われがちですが、現実は必ずしもそうではありません。【漫画】「育休中の妻の仕事は育児でしょ」“見てるだけ夫”に限界を迎えた妻の決断2歳のお子さんがいる、倉木ほのか（30代・仮名）さん。朝5時に起床し、我が子のお弁当や朝食を作る合間に、食器洗いや洗濯物、朝の準備などを終えた後には、子どもを保育園まで送迎。そうしているとあっという間に8時です。よう