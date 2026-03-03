草津への「新ルート」3月14日開通！ 国道17号「渋川西バイパス」に反響続々国土交通省高崎河川国道事務所は、国道17号「渋川西バイパス」の渋川西IC〜金井IC間を2026年3月14日に開通します。草津温泉方面へのアクセス向上が期待される一方、SNSなどでは利便性を歓迎する声に加え、既存道路の混雑や沿道環境の変化を懸念する声も見られます。■吾妻地域への「動脈」が直結【画像】うわぁ！ そこが繋がるの!? 「開通区間」を画像