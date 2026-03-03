2026年3月、娘（10代）の頭部を殴ってけがをさせたとして、30代の父親が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、静岡県西部地区に住む会社員の30代の男です。 男は2026年3月2日、自宅で小学生の娘（10代）の頭を殴り、けがをさせた疑いがもたれています。娘は皮下出血を伴う頭部打撲の軽傷です。 けがをした娘が母親と一緒に病院に行ったところ、違和感を覚えた病院側が「頭にけがをした子どもがいる」と警察に情報提供