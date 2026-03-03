タレントの薬丸裕英（60）が2日、自身のブログを更新。妻で元アイドル歌手・石川秀美さんが作ってくれた「消化のよい食事」を披露した。【写真】「妻に作ってもらった」石川秀美さんが手作りした“消化のよい”夜ごはん薬丸は「昨晩の晩御飯」と題し、「妻に作ってもらった雑炊」を写真で紹介。大きな茶碗には卵が入った雑炊がこんもりと盛り付けられ、テーブルにはほか漬物と野菜で作ったと思われる小鉢が添えられている。