ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】週明け2日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、前週末比73.14ドル安の4万8904.78ドルで取引を終えた。米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、中東情勢の緊迫化への警戒感から売り注文が先行した。ただハイテク株を中心に買いが入り、下げ幅は限られた。この日は中東情勢への懸念を背景に、取引開始直後から売り注文が優勢で、前週末終値からの下げ幅は一時600