日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は３日、ひな祭りについて特集した。総合司会の水卜麻美アナウンサーは「きょう３月３日はひな祭りです」と伝え、街頭インタビューをまじえ、ひな祭りの最新トレンドなどを紹介した。「いこーよファミリーラボ」調べで性別を問わず主に６歳以下の子どもがいる家庭のアンケート結果としてひな祭りの過ごし方は「おひなさまを飾る」が１位で全体の４６・４％、