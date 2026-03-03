遥奈が、3月2日に発売の『週刊プレイボーイ』11号に登場。 遥奈 ©阿部ちづる／集英社 【プロフィール】遥奈（はるな）2002年3月20日生まれ愛知県出身身長164cmB87 W56 H84血液型＝O型趣味・特技＝書道「ミスマガジン2019」ミスヤングマガジン賞を受賞し、芸能界デビュー。2023年に芸能活動を一度休止し、現在活動を再開。公式Instagram【＠_ _haruna0320】公式X【@harupi