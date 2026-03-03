朝のドル円は１５７円３０銭台、海外市場で１５７円７５銭を付ける＝東京為替 イラン情勢を受けた有事のドル買いが進行し、ドル円は一時１５７円７５銭まで上昇。高値から調整も、しっかりした動きとなっている。 USDJPY157.35