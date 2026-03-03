【パリ共同】世界のファッショントレンドをリードする2026年秋冬パリ・コレクションが2日（日本時間同日夜）開幕した。10日までの公式プログラムで、約100のブランドが発表する。パリの服飾学校「IFM」の学生らのコレクションがオープニングを飾った。初日はほかにフランスの新進ブランド「ウェインサント」などが新作を披露した。日本勢は期間中、「アンリアレイジ」「イッセイミヤケ」「ヨウジヤマモト」「コムデギャルソ